Terror hinterlässt hartnäckige Spuren

Ein Horrortrip in fünf Tagen: Das ist es, was hinter den Menschen von Boston liegt, der Arbeiter- und Uni-Stadt an der Ostküste der USA. Erst ein Anschlag auf den jährlichen Marathonlauf in der Stadt mit Sprengsätzen in Dampfkochtöpfen, ebenso primitiv wie verheerend in ihrer Wirkung. Dann die mutmaßlichen Attentäter, die ausfindig gemacht werden – der nächste Schock: ein tschetschenisches Bruderpaar. Keine psychisch instabilen Gewalttäter aus den USA, keine El-Kaida-Terroristen, eine neue Gefahr. Schließlich die Jagd nach den Brüdern, die Boston lahmlegt, bis Freitagabend dann der überlebende Dschochar Zarnajew gefasst wird.

Er und sein Bruder haben wohl den Boston-Marathon als Ziel erkoren – und ihn damit zu einem Albtraum gemacht, der bei den Betroffenen und Augenzeugen dauerhafte psychologische Spuren hinterlassen wird. Die Ziellinie sollte eine Stelle des Triumphs sein, oder der Enttäuschung, falls man unter der eigenen Bestzeit gelaufen war. Als sie die erste Explosion hörten, glaubten die meisten an ein Feuerwerk. Erst nachdem sich der weißgelbe Rauch verzog und man Blutlachen auf dem Boden und abgerissene Glieder sah, begannen alle zu verstehen, was wirklich passiert sei, so erzählen die Augenzeugen.

Für die Verletzten und die Familien der Toten werde das besonders schwer sein, sagte Edna Foa, Professorin für klinische Psychologie und Psychiatrie an der Pennsylvania Universität, zum KURIER. „Sie werden länger an posttraumatischen Störungen leiden, an Albträumen und Depressionen. Manche werden nie wieder Marathon laufen, oder sie werden das Gefühl haben, die Welt sei kein sicherer Ort.“ Foa ist eine der führenden Experten für posttraumatische stressbedingte Störungen.