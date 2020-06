US-Soldat in Deutschland auf der Flucht vor der Army

Hätte er sich gestellt, wäre er wohl längst wieder bei seiner Familie. Denn US-Soldaten, die desertieren, werden zwar häufig zu Gefängnisstrafen verurteilt, sind aber in der Regel nach 18 Monaten Haft wieder frei.

André Shepherd, 37, wählte einen mühsameren Weg. Der Mechaniker von Apache-Helikoptern, der in Deutschland stationiert war, hätte 2007 zum zweiten Mal in den Irak gehen sollen. Daraufhin desertierte er und suchte in Deutschland um Asyl an. Als erster Soldat überhaupt.

Am Donnerstag entschied der Europäische Gerichtshof, dass ihm Deutschland wohl kein Asyl gewähren muss. Shepherd habe vor seiner Desertation nicht versucht, den Kriegsdienst zu verweigern, hieß es in dem Urteil. Auch die in den USA drohende Strafe sei nicht als unverhältnismäßig oder diskriminierend zu bewerten.