US-Polizist 2014 getötet: Witwe bringt Kind zur Welt

Dank der modernen Medizin hat die Witwe eines US-Polizisten mehr als zweieinhalb Jahre nach dessen Tod ein gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Wie die New Yorker Polizei am Mittwoch bekanntgab, kam das durch künstliche Befruchtung gezeugte Mädchen am Dienstag zur Welt. Die Polizei veröffentlichte ein Foto, auf dem die kleine Angelina eine Polizeimütze mit der Aufschrift NYPD trägt.

Sanny Liu has given birth to Angelina, two and half years after her husband NYPD Det. Wenjian Liu was killed in the line of duty pic.twitter.com/O8dTRoSQxb