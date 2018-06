Umstrittenes Sex-Gesetz tritt in Schweden in Kraft

Noch immer wird allerdings diskutiert, wie die neue Regelung vor Gericht beurteilt werden kann - und was als verbale oder nonverbale Zustimmung gilt. Die schwedische Regierung hatte das neue Gesetz nach der heftigen "#MeToo"-Debatte im vergangenen Sommer vorangetrieben. Tausende Frauen gingen mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit - in einer Branche nach der anderen: Schauspielerinnen, Juristinnen, Bauarbeiterinnen.