Tugce wird zu Grabe getragen

Heute, Mittwoch, wird die Studentin Tugce A. zu Grabe getragen, die Mitte November vor einer McDonald’s-Filiale in Offenbach, Hessen, niedergeschlagen und so schwer verletzt wurde, dass sie später starb. Die 22-Jährige hatte Zivilcourage gezeigt und versucht, einen Streit zu schlichten – sie war zwei Mädchen zu Hilfe gekommen. Der mutmaßliche Schläger, der aus Serbien stammende 18-jährige Sanel M., sitzt in U-Haft.

Was genau am Abend des 15. November geschah, ist weiterhin unklar. Die zwei Mädchen sollen sich stark betrunken im WC-Bereich des Fast-Food-Lokals aufgehalten haben. Dabei sollen sie von mehreren Männern belästigt worden sein, darunter auch Sanel M. Die Lehramtsstudentin Tugce A. half nach Aussage von Zeugen den Mädchen, was die spätere Attacke vor dem Restaurant ausgelöst haben dürfte.