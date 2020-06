Türkei: Protestbewegung schaltet Anzeige in "New York Times"

Unter dem Titel "Was passiert in der Türkei" hat die türkische Protestbewegung am Freitag eine ganzseitige Anzeige in der " New York Times" geschaltet. "Die Bevölkerung der Türkei hat gesprochen, wir werden uns nicht unterdrücken lassen", heißt es in der Anzeige, deren Titel hinter dem Rauch einer Tränengassalve verschwindet. Unterzeichnet wurde der Text von der Gezi-Demokratiebewegung, deren Name von dem Istanbuler Park stammt, in dem die Proteste vor einer Woche begonnen hatten.

Innerhalb von fünf Tagen sammelten die Organisatoren nach eigenen Angaben über das Internet mehr als 100.000 Dollar (etwa 76.000 Euro) für die Anzeige. Mehr als 2.500 Menschen hätten sich beteiligt, wobei die Mehrheit nicht mehr als 50 Dollar gespendet habe.