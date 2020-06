Erdogans illegaler Palast

Ein Palast auf einer Fläche von 50 Fußballfeldern, ein Atombunker, ein abhörsicheres "Oval Office" für den Präsidenten – und das alles auf einem Gelände, das eigentlich nicht bebaut werden dürfte: Das ist der neue Palast des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Der in der Öffentlichkeit "Ak Saray" – "Weißer Palast" – genannte Riesenbau hat eine eigene Moschee, einen Kindergarten und genug Platz für mehrere Tausend Mitarbeiter. Er kostete die Steuerzahler rund 280 Millionen Euro.

In der türkischen Presse wird bereits über einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als größter Palast der Welt spekuliert. Doch nicht alle sind begeistert.

Für den aus kleinen Verhältnissen stammenden Erdogan ist der geplante Umzug in den "Ak Saray" ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere. Der 60-Jährige setzt mit seinem Amtssitz neue Maßstäbe und übertrifft den recht bescheidenen "Rosa Palast" im Zentrum von Ankara, den Sitz der türkischen Präsidenten seit Staatsgründer Mustafa Atatürk, um ein Vielfaches. Die offizielle Einweihung des "Ak Saray" am türkischen Nationalfeiertag am Mittwoch wurde von Erdogan allerdings wegen des neuen Grubenunglücks mit 18 Vermissten im südtürkischen Ermenek verschoben.