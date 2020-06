Tschechischer TV-Spot sorgt für bilaterale Störung

Das Bild, das die bekannte Werbeagentur Saatchi und Saatchi in Prag kreiert hatte, entspricht einem Klischee. Das insgesamt wohlhabendere Tschechien schaut gern auf die Polen herab, die sich als Händler von Tand an der Grenze verdingen müssen.

Grazyna Bernatowicz, die polnische Botschafterin in Prag, sieht nun die polnisch-tschechischen Beziehungen gefährdet.

In der Tat war die Werbung taktisch unklug, da der ursprünglich deutsche Konzern seit 2011 auch in Polen tätig ist, dort sogar als Sponsor der ersten polnischen Fußballliga "Ekstraklasa" wirkt. In polnischen Internetforen wird schon zum Boykott des Mobilfunkanbieters angerufen.

T-Mobile-Sprecherin Martin Kemrova bedauerte am Donnerstag eventuelle Missverständnisse und verwies auf den "speziellen absurden Humor" der Serie. Der Spot, der in Kürze fast eine halbe Million Klicks auf YouTube erreichte, ist am Freitag gelöscht worden.