Geburtstagsfeier der Queen mit trüber Stimmung

Eine George Medaille erhielt auch der 78-jährige Pensionist Bernard Kenny, der versucht hatte, die im vergangenen Jahr bei einem Attentat getötete Labour-Abgeordnete Jo Cox zu retten.

Ex-Beatle Paul McCartney und " Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling dürfen sich nun Companion of Honour nennen. Diese Auszeichnung wird für bedeutende Verdienste für die Künste, Wissenschaften, Medizin oder ein Regierungsamt vergeben. Diesen Rang bekleiden höchstens 65 Mitglieder zur selben Zeit. McCartney, der am Sonntag 75 Jahre alt wird, nannte seinen Orden "kolossal" und "eine riesige Ehre".

Hollywoodikone Olivia de Havilland wurde zur Dame Commander of the Most Excellent Order for the British Empire (DBE) ernannt. Die hundertjährige Schauspielerin, die 1939 an der Seite von Clark Gable und Vivien Leigh in "Vom Winde verweht" spielte, zeigte sich "extrem stolz". Kurz vor ihrem 101. Geburtstag sei diese Ehre das schönste Geschenk, so die doppelte Oscar-Gewinnerin.

Der Comedian Billy Conolly (74) und die Schauspielerin Julie Walters (67, "Mamma Mia!") werden Ritter und Dame. Der britische Sänger Ed Sheeran wurde zum MBE (Mitglied des Ritterordens) erklärt. Auch die Musikerin Emeli Sande (30) und der "Little Britain"-Comedian David Walliams (45) erhalten Auszeichnungen unterhalb der Ritterwürde.