Transport: Klimafahrplan für 2050

Wie der Klimafahrplan Verkehr für Österreich bis 2050 aussehen wird, war auf einer Tagung der Wirtschaftskammer Österreich zu hören.

Derzeit fahren 13.000 Fahrzeuge in Österreich mit alternativem Antrieb oder Biosprit, drei Viertel davon werden betrieblich genutzt. Bei Stadtbussen hat jeder fünfte einen alternativen Antrieb, insgesamt 655, dazu kommen 1666 "alternative" Lkw. Von den derzeit 1089 angemeldeten E-Fahrzeugen fahren 80 Prozent dienstlich, so Alexander Klacska, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer.

Anreizsubventionen für den Umstieg auf "saubere" Antriebe und Energien hält Klacska für sinnvoll, nachhaltig gelingen werde der Umstieg aber nur, wenn "er sich selbst rechnet."