Todesfahrt von Münster: Trauer und Rätseln über das Motiv

Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster bleibt weiter unklar, warum ein Mann mit einem Kleinwagen mitten in der Stadt in eine Menschenmenge gerast ist. Einen politischen Grund für die blutige Tat am Samstagnachmittag schließt die Polizei nach der Durchsuchung der vier Wohnungen des Fahrers aber zunächst aus.

"Die erste, doch schon etwas intensivere Durchsicht hat keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund ergeben", sagte der Polizeipräsident von Münster, Hajo Kuhlisch, am Sonntag in Münster. Die Ermittler gingen daher davon aus, "dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen".

Nach dpa-Informationen handelte es sich womöglich um einen psychisch labilen Einzeltäter, der in einer kleinen Ortschaft im Sauerland aufgewachsen ist. Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt bestätigte, der Mann sei "nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen" vermutlich ein 48-Jähriger aus Münster.

Kein islamistischer Hintergrund

Weitere Täter würden nicht gesucht, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit. Man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst waren die Ermittler Zeugenaussagen nachgegangen, wonach zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul bekräftigte bei einem Besuch am Tatort, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ein Einzelner gehandelt. Der Mann sei Deutscher, es gebe keinen islamistischen Hintergrund. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer und Reul betonten, es werde nie absolute Sicherheit geben werde. "Das geht nicht. Wir können nur das Bestmögliche machen", so Reul.