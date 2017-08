Tierpark überflutet: Angst vor Alligatoren in Texas

Die Hochwasser-Opfer in Texas müssen nun auch noch befürchten, dass wegen des steigenden Wassers hunderte Alligatoren aus einem Tierpark ausbrechen. Denn auch der Abenteuerpark Gator Country nordöstlich von Houston wurde überschwemmt, das Wasser stieg bis kurz unter die Zäune der Alligatorengehege, wie Parkchef Gary Saurage dem Fernsehsender KFDM sagte.

At Gator Country in Beaumont, TX. 400 gators are at risk of escaping as flood waters rise. @abc3340 @spann #Harvey https://t.co/o3QZnTYqaF pic.twitter.com/WabwwJvCBI