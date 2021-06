Thailands König übersteht Herz-OP

Bhumibol ( Rama IX.) bestieg den Thron 1946 und ist damit der am längsten regierende Monarch der Welt. Er wird in Thailand tief verehrt und gilt als Symbol der Einheit in einem politisch tief zerstrittenen Land. Das Militär putschte vor zwei Jahren nach monatelangen Demonstrationen gegen die gewählte Regierung. Wahlen sind unmittelbar nicht in Sicht.

Die politischen Entwicklungen bei einem Thronwechsel sind nicht abzusehen. Sie können auch nicht thematisiert werden, weil die Behörden ein strenges Gesetz gegen Majestätsbeleidigung so weit auslegen, dass jede Diskussion zu einer Anklage führen kann.