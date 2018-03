Thailänder im Badezimmer von Waran überrascht

In seinem Badezimmer hat ein älterer Thailänder ungewöhnlichen Besuch bekommen: Auf der Toilette seines Eigenheims in einem Vorort von Bangkok entdeckte der Pensionist Kimkhun Likitwattanaset (81) einen zwei Meter langen Waran, wie thailändische Medien am Donnerstag berichteten. Die riesige Echse machte es sich auf einer Plastikablage bequem, wo normalerweise Bad-Utensilien lagern.

Der Waran richtete in dem Badezimmer größeres Chaos an. Kimkhun nahm die Sache trotzdem einigermaßen gelassen. "Ich habe einfach die Tür zugemacht und ihn eingesperrt", erzählte er. Zuvor hatte er den Waran allerdings noch mit seinem Handy fotografiert. Die Echse wurde dann von den Experten eines Schädlingsbekämpfungsdienstes eingefangen und wieder in der Natur ausgesetzt.