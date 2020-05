Verschwenderischer Bischof in Teufels Küche

Tebartz-van Elst hat von seinem Vorgänger 2008 rund 100 Millionen € Vermögen des Bischöflichen Stuhls übernommen. Die Zuständigkeit über die Vermögensverwaltung entzog er dem Domkapitel. Der Mann hat im Fernsehen über seinen ersten Berufswunsch fast prophetisch gesagt: „Architekt, Häuser bauen, das hat mir schon als Kind Freude gemacht.“

Er soll die Rechnungen für sein gigantisches Wohnprojekt so gestückelt haben, dass die entmachteten Kontrolleure nie einen Überblick erlangten. Sein Architekt zeigte sich jetzt verwundert darüber, dass Tebartz-van Elst noch vor zwei Jahren von Kosten von 5,5 Millionen € sprechen konnte. Er habe nämlich als Bauherr von Beginn an gewusst, „was da für Kosten auf ihn zukommen“, sagte Michael Frielinghaus der Süddeutschen Zeitung. Von 147 m² Fläche des Bischofshauses seien es am Ende 2000 m² geworden. Für sein Arbeitszimmer habe der Bischof Sicherheitsglas aus Washington importieren lassen, da ihm das in Europa erhältliche zu unsicher schien. Wegen der Aufstellung eines antiken Schranks musste eine Dachluke versetzt werden, und auch das Beschallungskonzept mit „unsichtbaren deckenflächenintegrierten Lautsprechersystemen“ wurde erst nachträglich erweitert.