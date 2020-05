Taifun "Wipha" zieht in Richtung Fukushima

Der Taifun bewege sich laut den Angaben mit 55 Kilometer pro Stunde, nahe dem Zentrum werden Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde gemessen. Sintflutartige Regenfälle mit über 400 Millimeter pro Quadratmeter sind für die Tokai-Region in Zentral-Japan zu erwarten, in der die Reaktorruinen gelegen sind. Der Taifun "Wipha" soll um 21 Uhr Ortszeit, also um 14 Uhr mitteleuropäischer an Land auftreffen, das Eintreffen bei Fukushima wird für 3.00 Uhr Ortszeit, also 20 Uhr mitteleuropäischer zeit prognostiziert.