Hoeneß bald im Gefängnis

"In Österreich kann man mit einer Steuer-Selbstanzeige besser davon kommen als in Deutschland, wenn man es richtig macht", sagt der Wiener Steuerberater Thomas Keppert zum KURIER. Der Finanzexperte vertritt unter anderem den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser im anhängigen Steuer-Strafverfahren.

So führt in Deutschland eine Selbstanzeige nur dann zur Straffreiheit, wenn die hinterzogene Steuer vollständig und umfassend offenlegt wurde, bevor die Finanzbehörden davon Wind bekommen. Da Uli Hoeneß nicht alles auf den Tisch gelegt hatte, wurde seine Selbstbezichtigung nicht anerkannt. "Bei uns in Österreich ist das nicht so", sagt Keppert. "Wenn sie zehn Millionen Euro hinterzogene Steuer gegenüber der Finanz offenlegen, aber in Wahrheit sind es 15 Millionen Euro, so gilt für die zehn Millionen die Straffreiheit, nur für die restlichen fünf Millionen Euro werden sie bestraft."

Sollten die Behörden von diesen fünf Millionen Euro hinterzogener Steuer aber noch nichts wissen, kann man hierzulande sogar eine zweite strafbefreiende Selbstanzeige einbringen. So kommt man nochmals mit einem blauen Auge davon. "Da gibt es nur einen Steuer-Aufschlag von zehn Prozent", sagt der gerichtlich beeidete Sachverständige. Aber was die Strafe in Sachen Steuerhinterziehung betrifft, fasst man hierzulande mehr aus.

Keppert: "Bei uns wird neben einer Gefängnisstrafe auch eine hohe Geldstrafe verhängt."