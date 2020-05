So haben Österreicher den Taifun überlebt

Die hochschwangere Emily Ortega musste schwimmen, kilometerweit gehen und stundenlang auf einem Lkw fahren, um in Sicherheit zu gelangen. Ihr Dorf wurde vom Taifun weggerissen. In einem zerstörten Gebäude des Flughafens von Tacloban brachte die 21-Jährige dann ihr Baby zur Welt. Die kleine Bea Joy ist wohlauf. Doch der Arzt macht sich große Sorgen um die Mutter – das Infektionsrisiko ist groß. Und: „Wir haben keine Antibiotika mehr.“

Taifun Haiyan traf am Montag in der Provinz Hainan in China ein. Auch hier kamen Menschen ums Leben, doch die Zerstörungen auf den Philippinen stellen alles in den Schatten. Hilfsorganisationen rechnen mit etwa 10.000 Toten. Rund 9,5 Millionen Überlebende brauchen dringend Hilfe. Wegen umgestürzter Strommasten kann aber erst frühestens in zwei Monaten mit einer stabilen Stromversorgung gerechnet werden. Die UNO rechnet mit dem Schlimmsten.