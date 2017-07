"Snooty" stirbt nach Unfall: Trauer um älteste Seekuh

Die Seekuh "Snooty" ist im Alter von 69 Jahren in einem Aquarium in Florida gestorben. Nach Angaben des South Florida Museum von Sonntag handelte es sich um die älteste bekannte Seekuh (Manati) der Welt. Der Bulle starb nach einem Unfall, wie es weiter hieß.

"Wir bedauern alle zutiefst den Tod. Wir fühlten uns geehrt, ihn so lange bei uns gehabt zu haben und werden sein Erbe mit unserem Rehabilitationsprogramm für Seekühe fortsetzen", sagte eine Museumssprecherin.

Anonymous man who left a tribute for #Snooty: "Lettuce is his favorite & sunflowers because they are always bright and looking forward." pic.twitter.com/wZ6l3IWVL2