Ein besorgter Mitbürger entdeckte ihn beim Heimgehen in einem Belgrader Park. „Er schaute sehr erschöpft aus, zitterte vor Kälte. Lediglich eine dünne Jacke hatte er an, neben ihm lag ein Rucksack“, erzählte der anonyme Helfer der serbischen Tageszeitung Kurir, wie er bei großer Kälte mitten in der Nacht auf den Obdachlosen aufmerksam wurde und den Notruf tätigte.

Die Sanitäter stellten fest, dass der Mann nicht unter Alkoholeinfluss stand, sondern nach Stunden in der Kälte nur extrem geschwächt war. Er machte keinen Hehl daraus, dass er als obdachlos gemeldet ist, doch offensichtlich war ihm diese Tatsache äußerst unangenehm. Er hatte keinen Ausweis bei sich, erwähnte aber, dass er früher ein Minister und Universitätsprofessor gewesen ist. Zudem erzählte er, dass er kürzlich seinen Job verloren hatte. Dem folgte die Scheidung von seiner Frau und der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung.

Erst nach dieser Beichte und dem genauen Hinsehen erkannten die Sanitäter Slobodan Vuksanović, den ehemaligen Bildungsminister aus der Zeit der Regierung von Vojislav Koštunica (2004 – 2008). „Er schaute sich selbst überhaupt nicht mehr ähnlich, war sehr verwahrlost“, berichtete der Helfer weiter. „Er bat die Sanitäter darum, ihn nicht ins Obdachlosenheim zu fahren. Er behauptete einen Freund zu haben, bei dem er übernachten kann und gab ihnen die Adresse. Als sie dort ankamen, fanden sie ein heruntergekommenes Haus vor. Doch er ließ ihnen keine Wahl.“

Vuksanovic wurde 1965 in Belgrad geboren, den akademischen Grad Doktor der Wissenschaften erlangte er 2009. Als Mitglied der Demokratischen Partei Serbiens wurde er im Oktober 2004 zum Bildungsminister ernannt. Dieses Amt übte er bis Mai 2007 aus. 2013 trat er aus der Partei aus und lehrte an der Universität in Novi Pazar.