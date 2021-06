Kardinäle übernehmen Führung im Vatikan

Der Termin für den Beginn des Konklaves sollen die ab dem kommenden Montag zu täglichen Generalkongregationen zusammengetroffenen Kardinälen bestimmen. Die Generalkongregationen werden am Montag ab 9.30 Uhr tagen. Nach Angaben des vatikanischen Pressesprechers Federico Lombardi werden diese weitergeführt werden, bis alle Papst-Wähler in Rom eingetroffen sind. Erst danach soll das Datum des Konklaves bekannt gegeben werden.

Laut Medienindiskretionen könnte das Konklave am 11. März beginnen, genau vier Wochen nach der historischen Rücktrittsankündigung Benedikts. Die Generalkongregation tagt täglich im Apostolischen Palast und wird von Kardinaldekan Angelo Sodano geleitet. Bei diesen Sitzungen müssen alle anfallenden Amtsgeschäfte der Kirche behandelt werden. Dieses "Vorkonklave" muss auch die Papstwahl vorbereiten.

Alle Kardinäle, die an der Generalkongregation teilnehmen, müssen mit einem Eid auf das Evangelium schwören, die geltenden Vorschriften zu achten und Geheimhaltung zu üben. Dies gilt auch für Teilnehmer, die älter als 80 Jahre sind und deswegen nicht mehr an der Wahl des neuen Papstes teilnehmen dürfen. Die Kardinäle schwören unter anderem, dass sie "alles streng geheim halten werden, was sich in irgendeiner Weise auf die Wahl des Papsts bezieht".