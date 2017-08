Bei einem schweren Zugunglück in der ägyptischen Hafenmetropole Alexandria sind der staatlichen Zeitung Al-Ahram zufolge mindestens 21 Menschen getötet und rund 50 Menschen verletzt worden.

Der Zeitung zufolge stießen dort zwei Züge am Freitag zusammen. Zunächst noch bestätigte Berichte sprachen von einer Reihe von Toten. Auf im Internet kursierenden Fotos waren ein teilweise zerstörter Zug und auf dem Boden liegende Menschen zu sehen.

Mehrere Tote und Verletzte: Schweres Zugunglück in ägyptischer Grossstadt Alexandria https://t.co/6JrlQkUr4M pic.twitter.com/slVxF7lHr6

Nearly 2 dozen killed in a train crash in Egypt’s Alexandria pic.twitter.com/C2rJ1SM5Jc