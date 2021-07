Die Bodyguards des Papstes

Papst

Es warJulius II., der die Schweizergarde im Jahr 1506 gegründet hatte. Seit damals versehen die Soldaten des Papstes ihren Dienst in den Privatgemächern, Audienzsälen und an den Toren des. Dass die Leib- und Palastwache Schweizer Bürger waren und bis heute sind, liegt daran, dass ihr GründerJulius II. die Eidgenossen für besonders tapfer hielt.Inferno inwenige Jahre nach ihrer Gründung stand die Truppe vor einer harten Bewährungsprobe. Als am 6. Mai 1527 mehr als 15.000 Landsknechte des Habsburger-Kaisersdie Ewige Stadt überfielen, versuchten die damals 189 GardistenClemens VII. gegen die Übermacht der Eindringlinge zu schützen. Die als "Sacco di Roma" in die Geschichte eingegangene Plünderung wurde zum Inferno, zumal das feindliche Heer der Habsburger führerlos war: Des Kaisers Feldherrerlitt unmittelbar vor dem Angriff einen Schlaganfall, worauf die Horden in einem Blutrausch raubmordend und vergewaltigend durchStraßen zogen. "Dies war der Untergang nicht der Stadt", meinte der Humanist, "sondern der Welt".

Die Wächter des Vatikan standen während des Überfalls mit ihren Säbeln, Hellebarden und bunten Uniformen auf verlorenem Posten. 147 Gardisten starben in ihrer Treue zum Papst, den sie davor noch auf die Engelsburg retten konnten.