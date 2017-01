Schweden: Vergewaltigung live auf Facebook

In der schwedischen Stadt Uppsala soll eine Frau am Sonntag von drei Männern über Stunden hinweg vergewaltigt worden sein. "Die Vergewaltigung wurde live auf Facebook übertragen", hieß es in einem Statement der Polizei.

Nutzer, die das Video sahen, alarmierten aber die Polizei, die die Wohnung ausfindig machte. Erst als die Beamten die Räume stürmten, soll die Übertragung des Live-Videos geendet haben. Drei verdächtige Männer (18, 20 und 24 Jahre) wurden festgenommen.