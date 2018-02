Schüsse an Schule in Los Angeles: Zwölfjährige festgenommen

An einer Schule in Los Angeles sind mehrere Menschen nach Schüssen verletzt worden. Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde als mutmaßliche Schützin festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Die Polizei geht aber davon aus, dass es die Waffe nicht absichtlich ausgelöst hatte. Wie es zu den Schüssen kam und woher das Mädchen die Waffe hatte, war zunächst unklar.

Ein 15 Jahre alter Schüler wurde im Klassenzimmer der Mittelschule von einer Kugel in den Kopf getroffen. Sein Zustand sei kritisch, wenn auch stabil, twitterte die Polizei. Eine gleichaltrige Mitschülerin wurde am Handgelenk erwischt. Zwei elf und zwölf Jahre alte Schüler zogen sich im Chaos nach den Schüssen Schürfwunden zu, eine 30-jährige Schulangestellte wurde ebenfalls leicht verletzt.

#LAPD all of the parents of the victims have been notified. If you have not heard from your child they are safe, and will be reunited as soon as possible. pic.twitter.com/4FfWsTvjFv