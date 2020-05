Schon wieder Panne beim Dreamliner

Wieder eine erschreckende Nachricht zu Boeings Langstreckenflieger "Dreamliner": Eine Boeing 787 hat in Indien während des Flugs von Delhi nach Bangalore unbemerkt eine Rumpfplatte verloren. Das Flugzeug sei nach dem Vorfall am Wochenende repariert worden und befinde sich bereits wieder im Einsatz, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Air India am Dienstag.

Nach der Landung habe ein drei Quadratmeter großes Loch zwischen dem Fahrgestell geklafft, berichtete die Zeitung Bangalore Mirror. Trotz einer groß angelegten Suchaktion sei die Platte zunächst weder an der Start- noch an der Landebahn gefunden worden. An Bord des Flugzeugs waren 147 Passagiere.