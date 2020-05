Einfrieren von Eizellen auf Firmenkosten

Viele sind empört und finden, dass damit junge Frauen nur noch mehr unter Druck kommen werden. Sowohl Facebook als auch Apple bieten ihren Mitarbeiterinnen an, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um der Karriere mehr Zeit zu geben und den Nachwuchs auf einen späteren Lebensabschnitt zu verschieben. Die Kosten von bis zu 20.000 US-Dollar (15.800 Euro) tragen dabei die Unternehmen. Am Mittwoch versuchten die IT-Riesen die Aufregung einzudämmen. Sie seien sehr familienfreundlich, junge Mütter bekommen einen vier Monate langen Mutterschaftsurlaub in den USA. Und 4000 Dollar.

Facebook bietet das Programm bereits seit Jänner 2014 an, Apple wird 2015 damit beginnen. Die beiden Unternehmen wollen ihren Frauenanteil von nur 30 Prozent erhöhen und attraktiver werden. In Amerika warten 20 Prozent der Frauen mit dem Kinderkriegen, bis sie 35 Jahre alt sind. Und dann tickt die biologische Uhr.

Durch das Einfrieren haben Frauen die Möglichkeit, gesunde Zellen in jungem Alter zu konservieren und sich später künstlich befruchten zu lassen.

Facebook und Apple liegen im Trend. In den USA träumen viele vom durchdesignten Leben – sie wollen zuerst Karriere machen und erst dann Kinder bekommen.

Bei der Kryokonservierung, auch Social Freezing genannt, werden Eizellen bei minus 196 Grad eingefroren. In Österreich ist das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen ohne medizinische Indikation nicht erlaubt. Die Frau muss unter einer Erkrankung leiden, die ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigt – etwa Endometriose, eine hormonelle Auffälligkeit, oder hat Krebs und braucht eine Chemotherapie.

In München wirbt ein Fertilitätszentrum mit dem Einfrieren: "Bestimmen Sie Ihren Kinderwunsch von nun an selbst." Die tiefgekühlten Zellen halten zehn Jahre. Für eine künstliche Befruchtung müssten mindestens 20 kerngesunde Eizellen auf Eis gelegt werden, um später gute Chancen auf eine Schwangerschaft zu haben. Auf eine so hohe Zahl kommen Frauen innerhalb eines Behandlungszyklus (Kosten rund 3000 Euro) nur, wenn sie sehr jung sind oder mit Hormonen behandelt werden.