Schleierhafte Audienz

" Papst der Brücken" trifft "Präsident der Mauern" – so lässt sich das Stimmungsbild vor dem Vatikan-Besuch von US-Präsident Donald Trump bei Papst Franziskus beschreiben. Der Pontifex empfing den Präsidenten mit einer für ihn ungewöhnlich ernsten Miene. Knapp dreißig Minuten dauerte das Vier-Augengespräch am Mittwoch in der päpstlichen Privatbibliothek im Apostolischen Palast. Trump wurde von Ehefrau Melania und Tochter Ivanka samt amerikanischer Delegation begleitet. Beide Frauen waren traditionell schwarz gekleidet und trugen einen Spitzenschleier. Laut Vatikan-Protokoll ist ein Schleier erwünscht, aber nicht Pflicht. Wer sich wundert, warum die beiden – anders als in Saudi-Arabien am Wochenende – mit Schleier auftraten: Auch Ex-First-Lady Michelle Obama trug bei der Audienz mit Papst Benedikt XVI. einen.

Laut Vatikanbeobachtern mochte keine Nähe zwischen Trump und Franziskus aufkommen, was sich auch in der Körpersprache ablesen ließ. Politisch liegen Welten zwischen ihnen: Ob bei der Flüchtlingspolitik, bei Umweltschutz oder dem Mauerbau vor Mexiko. Trump hat soeben mit Saudi-Arabien ein milliardenschweres Waffengeschäft abgeschlossen. Franziskus hat stets gegen Waffenhandel und für friedliche Lösungen appelliert. Der Pontifex überreichte Trump als Gastgeschenk seine Enzyklika zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit neben einem Bild eines Olivenbaums als Friedenssymbol. In der Nacht zuvor beamte Greenpeace "Planet Earth First" auf die Kuppel des Petersdoms.