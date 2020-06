Schettino: „Offiziere begriffen Anweisungen nicht“

„Wenn das Manöver nach meinen Anweisungen erfolgt wäre, hätten wir die Felsen vermieden“, glaubt Francesco Schettino. Der Kapitän des im Jänner vor der Insel Giglio havarierten Kreuzfahrtschiffes „ Costa Concordia“ hat sich verteidigt. Beim Prozess gegen ihn, der in der toskanischen Stadt Grosseto in einem Theatersaal stattfindet, behauptete er am Donnerstag, dass die Offiziere auf der Kommandobrücke seine „ Anweisungen nicht begriffen“ hätten. „Wahrscheinlich weil sie erschrocken waren.“ Nur der Steuermann hätte verstanden, was der Kapitän kurz vor dem Zusammenprall des Luxusliners mit den Felsen gesagt habe. Laut Schettinos Aussagen habe er vor der Insel Giglio ein Manöver angeordnet, das aber nicht gelungen sei.

Der 52-Jährige wies zudem Berichte zurück, er habe während der Anklageverlesung gleichmütig gewirkt. „In Wirklichkeit waren es Anstand und Respekt.“