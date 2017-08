Im Westen Grönlands versuchen die Behörden, einen großflächigen Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer war vor einer Woche auf der Nassuttooq-Halbinsel ausgebrochen und hat mittlerweile mehr als zwölf Quadratkilometer Vegetation zerstört. Die bis zu 1,2 Kilometer hohen Rauchwolken waren auch auf Satellitenbildern zu sehen.

Greenland, the land of ice and snow, is burning https://t.co/LRsi2pSvdS pic.twitter.com/72J7Rs1wZP