Der S-Bahn-Zug kam nach Medienberichten gegen 7.15 Uhr (MESZ) bei der Einfahrt in den Bahnhof nahe des Regionalparlaments von Katalonien nicht rechtzeitig zum Stehen und krachte gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Der Zug kam aus dem Vorort Sant Vicenc de Calders. Viele Verletzte wurden auf dem Bahnsteig behandelt. Zahlreiche Kranken-, Polizei- und Feuerwehrwagen waren an Ort und Stelle.

Foto: APA

Die Zugführerkabine wurde von der Feuerwehr und der Regionalpolizei mit einer Plane abgedeckt. Von Medien zitierte Zeugen berichteten, die Kabine sei beim Aufprall völlig zerstört worden. Der Unfallzug blieb ansonsten weitgehend unbeschädigt.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt. Die Bahngesellschaft Renfe teilte mit, Ermittlungen seien bereits aufgenommen worden.

Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA