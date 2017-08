Rom: Frau entdeckte Beine im Müllcontainer

Eine Frau hat in Rom in einem Müllcontainer die Beine einer Leiche gefunden. Vom Rest des Körpers fehlte zunächst jede Spur, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete.

Die Ermittler gingen demnach davon aus, dass es sich um die Beine einer Frau handelte. Den Fund machte die Frau am Dienstagabend im Stadtteil Parioli, als sie den Abfall durchsuchte. Eine Mordkommission wollte Videokameras in der Umgebung auswerten, um zu ermitteln, wer die Beine in den Container geworfen hat.