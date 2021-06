Ratzinger: Nicht zu Rücktritt gezwungen

Fast genau am ersten Jahrestag seines Amtsverzichts (am 28. 2.) meldet sich Joseph Ratzinger zurück. In einem Brief an die Zeitung La Stampa beantwortet Benedikt XVI. die Fragen des Vatikanisten Andrea Tornielli zum Hintergrund seines Rücktritts.

Die Spekulationen über Komplotte hinter vatikanischen Mauern, die ihn zum Amtsverzicht gedrängt hätten, reißen nicht ab. Doch diese Gerüchte wies der Alt-Papst nun ausdrücklich zurück. "Es gibt nicht den geringsten Zweifel an der Gültigkeit meines Rücktritts", stellt der 86-Jährige klar. "Die einzige Voraussetzung für die Stichhaltigkeit ist die volle Freiheit meiner Handlung. Spekulationen hinsichtlich der Ungültigkeit des Rücktritts sind einfach nur absurd."

Warum der emeritierte Papst, so seine offizielle Bezeichnung, weiter die weiße Papst-Kleidung trägt, begründet er so: Im Moment des Rücktritts waren keine anderen Kleider verfügbar. Er trage sie jedoch in einfacher Form. Das Papstkäppchen, genannt "il zucchetto", nimmt er bei Auftritten aus Respekt gegenüber seinem Nachfolger ab. Das konnte man beim Überraschungsauftritt – der erste seit seinem Rücktritt – bei der Messe des Konsistoriums am vergangenen Wochenende sehen, zu der ihn Papst Franziskus eingeladen hatte. Die beiden Männer umarmten einander.