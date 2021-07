Ramses III. bei Haremsverschwörung getötet

Ein Wissenschaftler-Team um den Ägyptologen Zahi Hawass, den Genetiker Carsten Pusch von der Universität Tübingen und den Paläopathologen der Europäischen Akademie Bozen (EURAC) Albert Zink untersuchten nun die Mumie des Pharaos in Kairo computertomographisch, radiologisch und molekulargenetisch. Die in Bozen und Kairo durchgeführten Analysen der CT- Bilder hätten ergeben, dass dem Pharao zu Lebzeiten die Kehle durchtrennt worden war, berichteten die Experten am Montag in Bozen. "Die Halsverletzung ist erst in der Computertomographie sichtbar geworden", erklärte Hawass, der als ehemaliger Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung die Mumie bereits des Öfteren zu Gesicht bekommen hatte.

In den CT-Aufnahmen hätten die Forscher außerdem ein Amulett in der Wunde erkennen können, das ein sogenanntes Horusauge darstellt - ein altägyptisches Symbol zum Schutz vor Unfällen und zum Wiedergewinn von Kraft. "Die durchtrennte Kehle und das Amulett sind eindeutige Hinweise darauf, dass der Pharao ermordet worden war“, meinte Zink.