Nach Jahrzehnten mit dem vollen Kalender eines Prinzgemahls zieht sich der britische Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Seine Sprüche aber, mit denen er seine Rolle auskleidete, werden bleiben, wohl dokumentiert unter anderem in einem Buch ("Duke of Hazard: The Wit and Wisdom of Prince Philip"). Eine Auswahl seiner berühmt-berüchtigten Äußerungen:

"Sie werden gleich den erfahrensten Gedenktafel-Enthüller der Welt sehen" - im Mai 2017 bei der Eröffnung einer neuen Tribüne im Londoner Cricketstadion Lord's Cricket Ground

"Kinder gehen zur Schule, weil ihre Eltern sie nicht zu Hause haben wollen" - im Oktober 2013 zu der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, die ein Jahr zuvor von den Taliban fast getötet worden wäre, weil sie sich für das Recht von Mädchen auf Schulbesuche einsetzte. Bei Malala löste der Spruch einen Kicheranfall aus.

Foto: AP/Matt Dunham "Heute Abend sind aber viele von Ihrer Familie da" - im Oktober 2009 bei einem Empfang der indischen Gemeinde in Großbritannien nach einem Blick auf das Namensschild des Geschäftsmanns Atul Patel

"Bewerfen Sie sich immer noch mit Speeren?" - Frage an einen Aborigine während eines Australien-Besuchs 2002

"Wissen Sie, dass es jetzt auch Hunde gibt, die für Magersüchtige das Essen übernehmen?" - 2002 zu einer blinden Frau mit einem Blindenhund

"Ach, Sie fahren diesen schrecklichen Wagen? Auf dem Weg zum Windsor Castle sieht man ihn ständig" - 2001 zum britischen Popstar Elton John

"Also, darin wirst Du nie fliegen, Du bist zu dick" - 2001 zu einem 13-jährigen Buben, der ihm erzählte, dass er Astronaut werden wolle

"Taub? Ist ja hier auch kein Wunder, dass ihr taub seid" - 1999 zu einer Gruppe gehörloser Jugendlicher, die neben einer karibischen Steelband stand

Foto: APA/dpa/Peter Steffen "Und Sie haben es also geschafft, nicht gegessen zu werden?" - 1998 in Papua-Neuguinea zu einem Studenten, der den Inselstaat durchwandert hatte

"Wenn ein Cricket-Spieler plötzlich beschließt, in eine Schule zu gehen und mit einem Cricket-Schläger viele Menschen totzuschlagen, was für ihn ein Leichtes wäre: Würde man dann Cricket-Schläger verbieten?" - 1996 zur Debatte um ein Schusswaffenverbot nach einem Amoklauf in einer Schule im schottischen Dunblane

"Wie halten sie die Eingeborenen hier lange genug vom Saufen ab, damit sie die Prüfung bestehen?" - 1995 zu einem schottischen Fahrlehrer

"Ihr Land ist eines der berüchtigtsten Zentren für den Handel mit bedrohten Tierarten." - 1991 in Thailand nach der Entgegennahme eines Umweltschutzpreises

"Wenn Ihr hier länger bleibt, bekommt Ihr noch Schlitzaugen" - 1986 zu einer Gruppe britischer Studenten während eines Staatsbesuchs in China

"Wenn es vier Beine hat und kein Stuhl ist, wenn es zwei Flügel hat und fliegt, aber kein Flugzeug ist, und wenn es schwimmt und kein U-Boot ist, werden es die Kantonesen essen." - 1986 während eines Treffens des WWF über die chinesische Küche

Foto: AP/Leslie Priest "Danke Madam - Sie sind doch eine Frau, oder?" - 1984 zu einer Ureinwohnerin in Kenia, die ihm ein kleines Geschenk überreicht

"Zuerst forderten alle mehr Freizeit. Nun beklagen sie sich, dass sie arbeitslos sind." - Bemerkung zu britischen Arbeitslosen im Rezessionsjahr 1981

"Britische Frauen können nicht kochen" - mit dieser Bemerkung bricht der in Griechenland geborene Prinz 1966 Millionen von Hausfrauen das Herz

"Ich erkläre das Ding für eröffnet - was immer es auch ist" - 1969 bei einem Besuch in Kanada