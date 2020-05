Erdogan greift jetzt auch gegen Presse hart durch

Dass Recep Tayyip Erdogan auf Karikaturisten nicht gut zu sprechen ist, weiß Musa Kart schon lange. Im Jahr 2004 präsentierte der Zeichner der Erdogan-kritischen Zeitung Cumhuriyet den damaligen Ministerpräsidenten als Katze, die sich in Wollfäden verstrickt hat. Erdogan verklagte Kart wegen Beleidigung, unterlag aber am Ende, weil die Richter urteilten, Politiker müssten so etwas aushalten können. Damals ging es nur um Schmerzensgeld. Von diesem Donnerstag an steht Kart erneut wegen einer Erdogan-Karikatur vor Gericht – und diesmal wollen ihn die Ankläger für fast zehn Jahre im Gefängnis sehen.

Für Regierungskritiker fasst der neue Fall Kart die Lage in der von Erdogan propagierten "neuen Türkei" beispielhaft zusammen: Vor Kurzem stellte die türkische Justiz ihre Ermittlungen wegen der Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung vom Dezember ein. Die Istanbuler Staatsanwälte, die Beweise zusammengetragen haben, dass sich Minister aus Erdogans Regierung von Geschäftsleuten bestechen ließen, verloren ihre Posten. Ihre Nachfolger konnten kein unrechtes Verhalten erkennen. Stattdessen wurden sie bei Kart fündig.