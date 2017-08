In der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine Person sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Es ist noch unklar, wie viele Angreifer auf die Menschen losgingen. Die Nachrichtenlage ist derzeit unübersichtlich. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen vor Ort und hat den Tatort abgesperrt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18. August 2017

Eine Person soll laut Augenzeugenberichten angeschossen worden sein. Der Vorfall hat sich am bekannten Puutori-Market-Platz zugetragen. Ein Bild, das in den Sozialen Medien aufgetaucht ist und von finnischen Medien veröffentlicht wurde, zeigt einen am Boden liegenden Körper. Medien berichten von mindestens einem Toten. Offizielle Bestätigung dafür gibt es keine.

In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. In Turku leben etwa 190.000 Menschen.