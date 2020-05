Fritzl-Lokal von Stadtchef verboten

Der geschmacklose Marketing-Gag endet im Fiasko. Die Eröffnung des Lokales „Keller beim Fritzl“ in der Nowy Swiat-Straße in Warschau war für Freitag geplant. Die ist geplatzt. Bezirksbürgermeister Wojciech Bartelsky gab am Mittwoch bekannt, dass der Vertrag mit dem Lokalbetreiber wegen Schadens für das Gemeinwohl gekündigt worden ist. Außerdem erstattet der Politiker Anzeige, weil der Amstettener Inzestvater als Werbefigur benutzt wurde. Wegen Protesten hatte der Wirt schon angekündigt, sein Lokal anders zu nennen.