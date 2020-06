Pkw-Maut: Ausländer zahlen nur für Autobahnen

Zumindest im Inland scheint Verkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU) sein wichtigstes Projekt in trockenen Tüchern zu haben. Nach fast einem Jahr hektischer Vorbereitung hat er mit den bisher skeptischen Bundesländern und Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU) Einvernehmen über die Pkw-Maut hergestellt und dafür die Details nun öffentlich fixiert.

Sie war der Wahlkampfschlager der CSU in Bayern bei der Bundestagswahl vor einem Jahr gewesen: Dessen Bürger ärgern sich am meisten über die Maut in ihren Nachbarländern, besonders die von der damaligen Verkehrsministerin Doris Bures verschärfte österreichische.

Ab 1. 1. 2016 gilt die deutsche Pkw-Maut ganzjährig für Inländer auf allen Straßen, wird aber nur auf Autobahnen kontrolliert. Sie erhalten die Vignette vom Kraftfahrzeugbundesamt in Flensburg, das dafür 1500 neue Beamte einstellt. Die Vignette wird nicht auf die Scheibe geklebt, sondern offenbar nur im Wagen mitgeführt. Deutsche Autobesitzer erhalten den Gegenwert der nach Hubraum und Schadstoff gestaffelten Maut mit ihrer Kfz-Steuer zeitgleich verrechnet. Die Straßen-Kontrolle übernimmt die Behörde für die Lkw-Maut.

Ausländer können die gestaffelte Vignette über Internet und Terminals kaufen (Graphik), ihre gilt nur für Autobahnen. Alle anderen Straßen wie etwa das sogenannte "kleine deutsche Eck" zwischen Salzburg und Tirol und der Grenzverkehr bleiben für Ausländer mautfrei.