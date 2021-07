Papst mit politischer Osterbotschaft

Nein, das hat er zu keinem Pfarrer oder Bischof, zu keinem Direktor oder Minister, das hat er zu einem Kriminellen gesagt, der selber zugeben musste: "Ich bekomme, was meine Taten wert sind."Vielleicht ist er auch ein Rebell gewesen gegen den römischen Imperialismus.Man weiß das nicht so genau. Man weiß allein, was einer der Gekreuzigten zum andern gesagt hat: "Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.""Paradise Now", das Paradies jetzt für einen Gehängten!Und Jesus in schlechter Gesellschaft sogar im Reiche der göttlichen Schönheit!Und falls er wiederkäme, wie manche sagen, dann ist ihm zuzutrauen, dass er begleitet wird von Galgenvögeln von der Art jenes Kollegen am Kreuz.Mit Typen, die man kennt aus dem Polizeiregister oder dem " Aktenzeichen XY".Nein danke. Bei "Paradies" denke ich lieber an meine Villa am Mittelmeer, die nicht umsonst "il paradiso" heißt, ein sonniger Schlaraffenwinkel mit automatischer Alarmanlage. Die ist nötig, jetzt wo die Kriminalität so zunimmt.Kriminelle gehören ins Kittchen, nicht ins Paradies.Sie sehen schon jetzt, die weiche Welle macht alles nur schlimmer, Jesus hin oder her. So denken wir, die wir nicht gekreuzigt werden. Er, der Gekreuzigte, dachte da offenbar anders.