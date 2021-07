Papst-Kreuz erschlägt jungen Pilger

Ein umgestürztes 30 Meter hohes Holzkreuz, das an einen Besuch von Papst Johannes Paul II. in Norditalien erinnert, liegt am 24.04.2014 in Cevo bei Breacia (Italien) am Boden. Das Kreuz hat dort einen jungen Italiener erschlagen. Der 21-Jährige war mit einer Jugendgruppe zu dem Pilgerort gereist. Medien zitierten Augenzeugen, denen zufolge das gewaltige, nach vorne gebogene Kreuz erst zu knarren begann und dann umstürzte. Foto: FILIPPO VENEZIA/ANSA/dpa (zu dpa "Papst-Kreuz erschlägt jungen Italiener" vom 25.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

