Papst-Intervention: Todkranker Bub erhält vielleicht letzte Chance

Der britische Bub Alfie Evans leidet an einem seltenen Hirnleiden. Die Ärzte des Alder Hey Hospital in Liverpool halten die Situation für aussichtslos und alle weiteren lebenserhaltenden Maßnahmen für unmenschlich. Dies würde, so die Mediziner, nur das Leiden des zweijährigen Buben verlängern, da das Gehirn durch die Krankheit bereits fast vollständig zerstört sei. Doch Alfies Eltern geben den Kampf nicht auf. Seit Jahren führen sie einen zermürbenden Rechtsstreit.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Montag erneut einen Antrag auf Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen abgelehnt. Auch das britische Höchstgericht wies eine Beschwerde der Eltern gegen den Behandlungsstopp zurück.