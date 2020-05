Papst begnadigt Ex-Kammerdiener

Verziehen hat er ihm schon lange. Nun, rechtzeitig vor Weihnachten, hat Papst Benedikt XVI. seinen ehemaligen Kammerdiener Paolo Gabriele auch begnadigt.

Gabriele war Anfang Oktober wegen des Diebstahls geheimer Dokumente aus dem Privatbereich des Papstes zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden und musste die Strafe vor zwei Monaten antreten. Vatikansprecher Federico Lombardi sprach am Samstag von einer „guten Nachricht am Ende einer traurigen Angelegenheit“.

Der Papst hatte Gabriele am frühen Samstagmorgen in der Haftanstalt besucht und etwa eine Viertelstunde unter vier Augen mit ihm gesprochen. Benedikt habe seinem einstigen engen Mitarbeiter mitgeteilt, dass er ihm verzeihe und ihn begnadigen werde, sagte Vatikan-Sprecher Lombardi. Bereits am späten Vormittag konnte der frühere Kammerdiener das Gefängnis verlassen. Arbeiten darf Gabriele für den Heiligen Stuhl künftig nicht mehr.