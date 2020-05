Nach Taifun: Keine Nahrung und kein Wasser

Erste Lebenszeichen gab es jetzt auch von den drei vermissten Salzburgern. Harald Feige (42) aus Zell am See hat sich am Donnerstag bei seiner Mutter gemeldet. „Es geht ihm gut, das ist die Hauptsache. Es wird leider nicht so einfach sein, nach Hause zu kommen“, erzählt Marianne Kapl.

Aufatmen durfte auch Josef Schossleitner in Wals. Seine Schwester Edith (55) ist mit ihrem Lebensgefährten Alois Wesenauer (59) auf Tauchurlaub auf der Insel Bohol. Am Freitag hat ihm das Paar über die österreichische Botschaft in Manila ein Foto (siehe links) und Grüße schicken lassen. „Es gibt leider keinen direkten Funkkontakt zum Hotel, aber es dürfte alles in Ordnung sein. Sie bleiben bis zum geplanten Ende des Urlaubs dort“, sagt Schossleitner.