Hoeneß-Prozess: Ein sehr schweres Geständnis

Als Milderungsgründe führte der nebenbei auch erfolgreiche Wurstfabrikant an, dass er in diesen Jahren fünf Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und 50 Millionen Steuern gezahlt habe: "Ich bin kein Sozialschmarotzer."

Wie viel von dieser Steuerhinterziehung in den jetzt verhandelten Zeitraum von 2003 bis 2009 fällt, wo noch keine Verjährung greift, ist derzeit unklar. So wie die Höhe des Kapitals, das Hoeneß bei seinen Spekulationen einsetzte. Grundstock war ein 20-Millionen-D-Mark-Darlehen des inzwischen verstorbenen französischen Ex-Eigentümers von Adidas gewesen, dessen Vertrag mit dem Verein Hoeneß verlängert hatte. Was aber verjährt ist.

Die Verhandlung ergab, dass Hoeneß damit später mindestens 50.000 Geschäftsvorgänge an den großen Weltbörsen über sein Privatkonto bei der Schweizer Bank Vontobel abgewickelte. Er habe sich nie die Unterlagen zeigen lassen sondern immer nur den Kontostand abgefragt, so Hoeneß.

Offen blieb bisher auch, wie viel Gewinn Hoeneß mit seinen Spekulationen, offenbar überwiegend Devisengeschäfte, gemacht hat: Manche Medien spekulieren nun mit 100 Millionen Euro, er selbst deutete an, dass es ein Verlustgeschäft gewesen sei, weil er nun Steuern und Strafen nachzahlen müsse.

Mit der neuen hohen Summe hinterzogener Steuern dürfte sich die Position Hoeneß’ trotz des umfassenden Geständnisses kaum verbessert haben. Denn laut Rechtsexperten war seine eigentlich strafmildernde Selbstanzeige nun so zweifelsfrei unvollständig, wie das der Staatsanwalt schon bisher behauptete. Zweitens hätten sich nun die Anforderungen an strafmildernde Umstände wie einen tadellosen Lebenslauf und soziale Wohltaten noch weiter erhöht.

Und auch in der Kernfrage, ob die Selbstanzeige aus eigenen Stücken erfolgt ist oder doch erst, nachdem Hoeneß von Recherchen des Stern erfahren hatte, blieb mehr offen als bisher. Nichtentdeckung vor der Selbstanzeige ist eine weitere Bedingung für Strafmilderung – und damit die Verschonung von Hoeneß vor einer unbedingten Haftstrafe. Genau in diesem Punkt aber widersprach er im Prozess seinem erfahrenen Verteidiger, auch sein Hauptentlastungszeuge wollte plötzlich dazu nicht mehr mündlich aussagen.