4000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet

Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab: Seit Samstag wurden im Mittelmeer 4000 Flüchtlinge gerettet, wie die italienischen Behörden mitteilten. Mit den neuen Rettungsaktionen stieg die Zahl der seit Jahresbeginn in Italien eingetroffenen Migranten aus Nordafrika auf rund 50.000.

Die am Wochenende geretteten Flüchtlinge waren auf neun Schiffen und sechs Schlauchbooten unterwegs. Nur wenige Seemeilen vor der libyschen Küste setzten sie ihre Notrufe per Satellitentelefon ab. An den Bergungsaktionen beteiligt waren neben den italienischen Einsatzkräften unter anderem britische, irische und deutsche Marineschiffe sowie die private maltesisch-italienische Rettungsinitiative MOAS. Ihr Schiff " Phoenix" nahm Kurs auf Sizilien, wo die Menschen an Land gebracht werden sollten. Auch die weiteren Flüchtlinge wurden nach Italien gebracht.

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR setzten gestern, Sonntag, weitere 1000 bis 1500 Migranten Hilferufe ab.

In Italien wächst inzwischen der Unmut. Die Präsidenten der Regionen Lombardei und Venetien erklärten , sie seien nicht mehr bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Beide Regionen werden von der ausländerfeindlichen Oppositionspartei Lega Nord regiert.