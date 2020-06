Mexikos Suche nach 43 vermissten Studenten

Am 26. September stoppte die Polizei in der 140.000-Einwohnerstadt Iguala mehrere Busse mit Studenten und eröffnete das Feuer. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, darunter auch Unbeteiligte. Ein junger Mann wurde grausam verstümmelt. Die Täter zogen ihm die Haut vom Gesicht und stachen ihm die Augen aus. 43 Studenten wurden von der Polizei in Autos gepfercht und abtransportiert.

Seither fehlt von ihnen jede Spur. Nach Aussagen der mittlerweile verhafteten Polizisten wurden die Männer der lokalen kriminellen Bande Guerreros Unidos (Vereinigte Krieger) übergeben, die sich 2011 vom Beltran-Leyva-Kartell abgespalten hat und jetzt auf eigene Faust Entführungen, Erpressungen und Drogenhandel betreibt.

Den Einsatz angeordnet haben soll der Bürgermeister von Iguala, Jose Luis Abarca. Nach ihm wird per Interpol gefahndet. Seine Frau gehört zur Mafia, ihre Brüder stehen im Sold des Beltran-Leyva-Kartells. Das angebliche Motiv: Der Bürgermeister wollte verhindern, dass die Studenten bei einer Rede seiner Frau protestieren. Dabei waren sie auf dem Weg zu einer Kundgebung in Mexiko City.

Kaum jemand geht davon aus, dass die Studenten, die meisten Indios und Söhne armer Bauern, noch am Leben sind. Ihre Hochschule gilt als Kaderschmiede linker politischer Aktivisten. Rund 50 Verdächtige wurden bisher festgenommen. Ein Massengrab mit 38 Leichen wurde gefunden. Nach DNA-Analysen handelt es sich bei den Toten aber nicht um die Vermissten, sondern um andere Opfer der Banden. Am Freitag erhoben in Washington vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission mehrere Organisationen schwere Vorwürfe gegen die mexikanische Regierung. In dem Land herrsche weitgehend Straffreiheit, hieß es, 98 Prozent aller Verbrechen bleiben ungesühnt.