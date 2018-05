Meghan Markle hat zur Rolle ihres Lebens gefunden

Ich saß von 10.30 bis 15 Uhr und dann noch einmal am späten Abend im ORF-Studio am Wiener Küniglberg, um das Ereignis an der Seite von Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger zu kommentieren. Man sieht dort die Hochzeit und das ganze Drumherum auf riesigen Videowalls, die viel mehr Details preisgeben als der „gewöhnliche“ Bildschirm: Man erkennt die Ernsthaftigkeit im Blick des Bräutigams. Und die ehrliche Rührung von Meghans Mutter. Man bewundert den aufrechten Gang der 92-jährigen Queen und des bald 97-jährigen Prinzgemahls. Und man sieht das Strahlen der Braut bis in die letzte Pore.

Skeptiker mögen einwenden, dass Meghan Markle ihr unbezwingbares Lächeln als Darstellerin amerikanischer Soap-Operas gelernt und den Drehort einfach von Hollywood nach Windsor Castle verlegt hat. Auch die Kutschenfahrt, während der sie die Hand ihres frisch angetrauten Gemahls gar nicht mehr loslassen wollte, absolvierte sie höchst professionell.