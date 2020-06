Machtgier und Eitelkeit machen nicht glücklich

Franziskus zeigte sich am Mittwoch erholt bei der Generalaudienz am Petersplatz, wo Zehntausende Menschen auf ihn warteten. Trotz der Hitze mit 30 Grad stieg der 77-Jährige mehrmals aus dem Papamobil und umarmte Gläubige. Montag und Dienstag hatte er wegen Unpässlichkeit mehrere Termine absagen müssen, am Mittwoch wirkte er entspannt und gewohnt kämpferisch. In seiner Rede geißelte er Machtgier, Korruption und Eitelkeit, die keine Tugenden seien und den Menschen auch nie glücklich machen könnten.