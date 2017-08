Ein Doppeldeckerbus ist am Donnerstag in ein Küchenstudio in London gerast. Zehn Menschen erlitten Verletzungen, mehrere Fahrgäste waren auf der oberen Etage des Busses gefangen und mussten von Rettungskräften geborgen werden. Der Fahrer gab Zeugen zufolge an, er habe kurz das Bewusstsein verloren. Er und zwei weitere Passagiere mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie Sky News berichtete.

"Er kann sich nicht daran erinnern, irgendetwas gerammt zu haben", sagte die Passagierin Amy Mullineux. Nach Angaben eines anderen Fahrgastes saßen rund ein Dutzend Passagiere in dem Bus. Nach dem Aufprall hätten viele Leute geschrien, berichtete Andrew Matthews. Eine Frau sei im vorderen Teil des Busses eingeklemmt worden. "Sie hat um Hilfe gerufen. Da war viel Blut."

Der vordere Teil des Busses wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und das Dach eingedrückt. Am Fahrzeug stieg Rauch auf. "Alle riefen: Feuer, Feuer!", berichtete eine 33-Jährige aus der Nachbarschaft der Nachrichtenagentur PA. Eine eingeklemmte Frau habe verzweifelt im Oberdeck an die Fenster gehämmert, bis Helfer sie befreien konnten.

Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Der Unfall ereignete sich in der Straße Lavender Hill im Stadtteil Battersea, die durch die britische Komödie "Das Glück kam über Nacht" (Originaltitel: The Lavender Hill Mob) von 1951 bekannt wurde. Der Film, in dem Alec Guinness und die junge Audrey Hepburn mitspielten, erhielt den Oscar für das beste Drehbuch.